Super Banchero non basta, Orlando al tappeto a Cleveland

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Banchero fa festa, un po' meno Orlando. La quasi ventenne ala-centro di Seattle con cittadinanza italiana, prima scelta assoluta al Draft 2022, ruba ancora la scena nella notte italiana della regular-season dell'Nba. L'azzurro termina a referto da top-scorer con 29 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 37 minuti di impiego sul parquet del Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, dove però a vincere sono i Cavaliers, che si impongono sui Magic per 103-92. Al quintetto della Florida, dunque, non basta un'altra super prestazione di Banchero, che ormai sta abituando i suoi tifosi a partite dai 20 punti in su, a dimostrazione del suo feeling con il canestro sempre più intenso. E, a proposito di bomber, non delude le attese Giannis Antetokounmpo. Il pivot greco esalta gli oltre 17mila spettatori del Fiserv Forum di Milwaukee, trascinando i Bucks al successo contro i Brooklyn Nets: finisce 110-99 per i padroni di casa, che hanno ancora nella loro stella il miglior realizzatore. Serve invece un overtime a decretate vincitori e vinti nella sfida tra New York Knicks e Charlotte Hornets: a spuntarla è il team della 'Big Apple' per 134-131 con il canadese Barrett, a quota 22 punti, a rivelarsi il più prolifico in campo. Prosegue il momento decisamente negativo dei Los Angeles Lakers, che si arrendono nell'impianto dei Denver Nuggets per 110-99. Jokic lancia in orbita la franchigia del Colorado terminando la sua prova con un bottino personale di 31 punti; tra i californiani, 33 di Davis e 19 di James. Successi in trasferta per Atlanta Hawks e Miami Heat, che violano rispettivamente i parquet di Detroit Pistons (118-113) e Portland Trail Blazers (119-98). Chicago Bulls sul velluto contro Indiana Pacers (124-109), più complicate le affermazioni di Minnesota Timberwolves (134-122 su San Antonio Spurs) e Utah Jazz (109-101 su Houston Rockets). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 27-Ott-22 08:17