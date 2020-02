Suter fa suo il Super-G di Garmisch, Brignone quinta

GARMISCH PARTENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Corinne Suter si aggiudica il Super-G femminile di Garmisch Partenkirchen, Germania, valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. La svizzera taglia il traguardo in 1'19"46 approdando in testa alla classifica di specialita' ai danni di Federica Brignone. La milanese chiude a due passi dal podio, in quinta posizione con 0"90 di ritardo. Secondo posto per Nicole Schmidhofer (+0"43), mentre l'ultimo gradino e' occupato da Wendy Holdener (terza a +0"70). Marta Bassino e' decima con 1"49 di distacco dalla testa; leggermente piu' staccate Elena Curtoni (tredicesima, +1"68) e Francesca Marsaglia (sedicesima, +2"04). Escono di scena e cadono Sofia Goggia e Viktoria Rebensburg. La bergamasca e' stata trasportata in ospedale per accertamenti al braccio sinistro. Fuori anche Laura Pirovano e Nadia Delago, non sono partita invece Nicol Delago e Verena Gasslitter. (ITALPRESS). pc/red 09-Feb-20 13:08