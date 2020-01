SVELATA LA NUOVA DUCATI GP20, OBIETTIVO TITOLO MOTOGP

BOLOGNA (ITALPRESS) – Desmosedici GP20, questo il nome della nuova Ducati che punta a togliere lo scettro alla Honda e a Marc Marquez nella classe regina del Motondiale 2020. "Sara' una stagione difficile per tutti, ma noi ci siamo preparati bene" attacca Gigi Dall'Igna nel corso della presentazione del team svolta nel salone di Palazzo Re Enzo a Bologna. "Noi siamo migliorati, ora vedremo quanto sono migliorati anche gli altri" dice il direttore generale di Ducati Corse. Formazione totalmente confermata con Andrea Dovizioso che difendera' i colori Ducati per l'ottavo anno di fila, ad affiancarlo ritroviamo Danilo Petrucci anch'egli nelle fila della casa bolognese gia' da tempo e decisamente impegnato a marcare un ritmo Desmodromico in questo 2020. "Gia' a meta' dicembre ho iniziato la preparazione, sono riposato e focalizzato sui test di Sepang perche' saranno molto importanti per definire il materiale che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane. Di base dobbiamo cercare di essere piu' veloci. Quest'anno avremo ancora piu' avversari, non solo Marc e la Honda, ma nella seconda meta' di stagione abbiamo visto essere molto forti anche Quartararo e Viñales" dice Desmo Dovi. "Pensare come fare per battere Marc penso che sia sbagliato perche' dovremo vedercela con molti piu' rivali" conclude il vice campione del mondo. "Questo e' il mio secondo anno da pilota ufficiale voglio fare del mio meglio cosi' come ho fatto l'anno scorso e soprattutto voglio arrivare al Gran Premio di Valencia senza nessun rimpianto" afferma Danilo Petrucci. (ITALPRESS). tvi/red 23-Gen-20 21:01