Tajani “Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi, Pnrr non cambia”

ROMA (ITALPRESS) – In Forza Italia andranno fatti "sacrifici" in merito alle liste elettorali. Lo ammette, in un'intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. "Sono tutti meritevoli i nostri uscenti – spiega – e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra . Chi ci metterà la faccia anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee". Tajani sottolinea che "la presenza stessa di FI nella coalizione è garanzia di un profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico. E la continuità con il Pnrr e con le cose positive fatte dal governo Draghi è fuori discussione". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- mgg/red 17-Ago-22 08:53