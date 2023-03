Tajani “Si rafforza la cooperazione con l’Egitto”

ROMA (ITALPRESS) – "Nell'ambito del dialogo mediterraneo sulla sicurezza alimentare, con la ministra Bernini, abbiamo guidato una delegazione del settore agroalimentare italiano, per rafforzare la collaborazione imprenditoriale tra Italia ed Egitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in vista al Cairo. "Con il presidente al-Sisi ci siamo soffermati sui contenuti più importanti della collaborazione nel comparto agricolo, industriale, culturale e della ricerca – ha aggiunto -. C'è la possibilità per le imprese italiane di lavorare di più in Egitto". Il ministro Tajani ha annunciato che "ci sarà un tavolo tecnico per sviluppare questa possibilità di internazionalizzare le nostre imprese e di sviluppare attività commerciali". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xc3/sat/red 14-Mar-23 17:06