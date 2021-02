Tajani “Sostegno a Draghi per il Governo dei migliori”

ROMA (ITALPRESS) – "Insieme alla delegazione dell'Udc abbiamo confermato al presidente incaricato il pieno appoggio anticipato dal presidente Berlusconi durante un lungo colloquio telefonico. Forza Italia si aspetta un esecutivo di alto livello, capace di rappresentare il Paese coinvolgendo le forze migliori del Paese per affrontare insieme la più grave emergenza economica e sanitaria dal Dopoguerra". Ad affermarlo a conclusione dell'incontro tra la delegazione di Forza Italia e il presidente incaricato Antonio Draghi il capodelegazione Antonio Tajani. "Questo – aggiunge il vicepresidente di Forza Italia – non implica la nascita di una nuova alleanza politica ma un governo dei migliori. L'alto profilo del presidente Draghi è garanzia non solo della credibilità dell'esecutivo in Europa e nel mondo ma anche della serietà del progetto". Tajani ha sottolineato "la naturale disponibilità di Forza Italia a fare la sua parte, pronta a dare un contributo di idee e di programmi. Abbiamo consegnato due dossier: uno per accedere ai fondi del Recovery e uno al piano vaccinale, elaborati negli scorsi giorni dai nostri esperti. Oltre a questo abbiamo approfondito diversi aspetti programmatici sul quale Forza Italia si attende dal nuovo governo risposte adeguate". (ITALPRESS). tai/sat/red 05-Feb-21 19:09