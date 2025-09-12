Tamajo “L’Isola del Tesolio trasforma la tradizione in sviluppo”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’Isola del Tesolio nasce con l’obiettivo di accompagnare le nostre imprese in un percorso di sviluppo e valorizzazione, vuole rafforzare il ruolo dei prodotti a marchio Dop e Igp, creare occasioni di incontro con buyer esteri, favorire relazioni durature attraverso B2B, visite aziendali ed eventi di networking. In poche parole, vuole trasformare l’eccellenza della nostra tradizione in uno strumento di sviluppo economico e occupazionale”. Con queste parole l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza della 15esima edizione de “L’isola del Tesolio”, che ha preso il via oggi allo Splendid Hotel La Torre di Mondello, a Palermo.

Promossa dal Consorzio della filiera olivicola (Cofiol) e sostenuta dall’assessorato, la due giorni mira a valorizzare il tessuto produttivo oleario siciliano. Tamajo ha voluto ringraziare il consorzio e Manfredi Barbera, alla guida della società capofila, “per l’impegno costante nella promozione dell’olio siciliano e per la capacità di coniugare tradizione e innovazione”. Al termine della mattinata, che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprenditori e operatori della filiera, sono stati consegnati i premi alle eccellenze del settore in diverse categorie come produttori, frantoiani, ristoratori, distributori e giornalisti.

