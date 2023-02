Taormina, un infopoint multimediale turistico nell’ex caserma forestale

L’ex caserma forestale di Taormina, di proprietà del Comune ma in concessione alla Regione, diventerà un infopoint multimediale turistico grazie a un progetto di riqualificazione del dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, Servizio per il territorio di Messina.

«L’immobile, insieme con l’area di pertinenza di 10 mila metri quadrati – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – sarà ristrutturato con fondi regionali finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione delle riserve naturali e dei siti Natura 2000. Si realizzerà così un centro con finalità didattiche e di promozione del turismo ambientale ecosostenibile delle riserve naturali del territorio: Fiumedinisi-Monte Scuderi, Bosco di Malabotta; Isole Eolie, Vallone Calagna a Tortorici».



In particolare, saranno installati sistemi digitali audiovisivi e mappe digitali delle riserve, saranno acquistati visori per realtà aumentata, poltrone didattiche, e saranno prodotti gadget e materiale informativo. Nell’area esterna, invece, si effettueranno interventi di consolidamento (muri a secco, viminate, palizzate, staccionate) e verranno messe a dimora essenze vegetali arbustive e arboree autoctone della flora mediterranea. Inoltre, l’area verrà messa in comunicazione con l’adiacente villa comunale.