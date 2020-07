Tax Credit, Franceschini “Misure straordinarie per il cinema”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del Tax Credit per l'anno 2020 per sostenere l'intera filiera cinematografica e audiovisiva italiana. "Per far fronte alla emergenza che ha colpito duramente il settore cinematografico e l'audiovisivo, abbiamo potenziato e rafforzato le misure gia' previste dal tax credit cinema per riconoscere questo importante strumento di agevolazione fiscale per tutto il 2020 alle produzioni fortemente limitate dalle conseguenze della pandemia e introdotto un meccanismo a tutela dei rischi collegati al Covid-19". In particolare, grazie a questo provvedimento, il tax credit cinema verra' riconosciuto fino al 31 dicembre 2020 e le aliquote verranno incrementate di dieci punti percentuale fino al massimo del 40% per i film che hanno sostenuto almeno due settimane di riprese nel periodo dal 23 febbraio al prossimo 30 novembre. Inoltre l'importo del credito d'imposta verra' riconosciuto, in deroga alle disposizioni vigenti, anche alle produzioni non produzioni non terminate a causa di un'interruzione irreversibile delle riprese e dell'assoluta impossibilita' di completarle per effetto della pandemia, arrivando a coprire fino al 40% dei costi effettivamente sostenuti. (ITALPRESS). mgg/red 09-Lug-20 18:45