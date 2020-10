Tegola per il Milan, Donnarumma e Hauge positivi al Covid

MILANO (ITALPRESS) – Doppia tegola per il Milan che a causa del coronavirus perde per la sfida di stasera contro la Roma Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge. La società rossonera ha fatto sapere in una nota che "gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività". (ITALPRESS). glb/gm/red 26-Ott-20 12:03