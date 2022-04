Tennis in lutto: muore a 65 anni Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit

Per tanti anni è stata una colonna del tennis siciliano come giocatore, maestro e dirigente. Si è spento a 65 anni Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia per 12 anni. Lo ha reso noto la Federtennis con una nota sul proprio sito.

Gabriele Palpacelli, dipendente dell’Asp di Palermo, lottava da tempo contro una grave malattia, ma aveva cercato a continuare la propria vita e gli impegni. Una vita dedicata al tennis, prima da atleta poi da maestro e infine da dirigente.

Dopo una brillante carriera da tennista, infatti, Gabriele Palpacelli si era dedicato prima all’attività di maestro a tutti i livelli e poi dopo vari incarichi, è stato presidente della Fit Sicilia. Grazie al suo apporto il tennis siciliano ha raggiunto risultati notevoli, certificati dai successi in campo internazionale degli alfieri Marco Cecchinato e Salvatore Caruso.

“La Federazione Italiana Tennis, il suo presidente Angelo Binaghi e tutto il movimento si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, si legge sul sito Fit. (nella foto francesco e gabriele palpacelli)