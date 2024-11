Termini Imerese, il sindaco Terranova incontra Ad Pelligra Italia

TERMINI IMERESE (PALERMO) (ITALPRESS) – Il progetto per il futuro polo manifatturiero, industriale e commerciale e il programma di formazione per i lavoratori della ex Blutec sono stati alcuni dei temi al centro del confronto tra il Sindaco di Termini Imerese Maria Terranova e l’Amministratore Delegato di Pelligra Italia Holding Giovanni Caniglia. L’incontro, svoltosi presso la sede del Comune di Termini Imerese, segna l’avvio il primo passo verso una collaborazione proficua per la realizzazione del progetto di rilancio dello stabilimento a seguito della firma dell’accordo per la salvaguardia dei lavoratori.

“L’arrivo della Pelligra Italia Holding” dice il Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova “rappresenta una importante occasione di rilancio per un’area che, per troppo tempo, ha sofferto le conseguenze di una crisi industriale prolungata, con ripercussioni sociali ed economiche che hanno segnato duramente la nostra comunità e il comprensorio tutto. Dall’incontro è emerso un segnale di forte fiducia nelle potenzialità del nostro territorio e, come Amministrazione comunale, abbiamo evidenziato l’assoluta necessità di una massima attenzione verso gli insediamenti produttivi già presenti in loco. La valorizzazione delle realtà esistenti e delle competenze locali permetterà di favorire una transizione industriale equilibrata e sostenibile, mettendo a sistema il prezioso capitale umano e le risorse che, nonostante le difficoltà, hanno continuato a caratterizzare il nostro tessuto economico”.

“Il progetto di Pelligra Italia mira a rendere Termini Imerese un punto di riferimento in tutto il Mediterraneo per la manifattura, la logistica e il commercio e ad offrire un’opportunità di lavoro a tanti giovani siciliani”, commenta Giovanni Caniglia, A.D. Pelligra Italia Holding, “Si tratta di una importante opportunità per Termini Imerese e la Sicilia che riusciremo a realizzare grazie al continuo confronto e collaborazione con la Città e la comunità termitana, oltre che le Istituzioni locali e nazionali. Ringrazio il sindaco Terranova per l’accoglienza e per gli interessanti spunti che rappresentano il giusto presupposto per la realizzazione di un progetto ambizioso e quanto mai necessario”.

“Il nostro Comune sosterrà con impegno e determinazione l’insediamento per garantire che questo investimento porti nuove opportunità occupazionali e favorisca lo sviluppo di una filiera industriale competitiva e innovativa” conclude il primo cittadino, Maria Terranova, “ci impegneremo per creare condizioni ottimali per una collaborazione a lungo termine, orientata non solo alla crescita economica, ma anche al benessere della nostra comunità, in sinergia con l’attuale sistema produttivo già presente in Area industriale. Desideriamo, quindi, dare il benvenuto certi che questa nuova presenza rappresenti non solo un’opportunità di rinascita per il nostro territorio, ma anche l’inizio di una nuova fase di sviluppo nel segno di una crescita condivisa e sostenibile”.

