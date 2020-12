Termini Imerese: striscione per chiedere la liberazione dei pescatori di Mazara

Sulla scalinata del palazzo di città di Termini Imerese, dal pomeriggio, campeggia lo striscione tricolore con la scritta “Liberate i pescatori di Mazara”. Un segnale di solidarietà, che nei giorni scorsi è stato lanciato e voluto durante la seduta del Consiglio comunale dalla vicepresidente del consiglio e capogruppo di Fratelli d’Italia Licia Fullone, la quale ha richiamato l’attenzione dei colleghi consiglieri e della giunta municipale sulla drammatica vicenda dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, catturati dalle milizie di Haftar e ingiustamente detenuti in Libia da oltre 100 giorni.

Nel pomeriggio, lo striscione è stato collocato alla presenza del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo, di Licia Fullone, Giuseppe Arrigo e Ninni Cassata. Sono intervenuti il sindaco di termini Imerese Maria Terranova, il presidente del Consiglio comunale Francesco Caratozzolo, il vicesindaco Nicola Cascino, gli assessori Corpora e Castellana, i consiglieri comunali Salvatore DiLisi e Lorenza Abbruscato.

“Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, che a causa della pandemia saranno comunque vissute sottotono – dice Licia Fullone – ciascuno di noi spera di potere finalmente trascorrere un momento di serenità con i propri affetti. Mi auguro che abbiano questa fortuna anche i familiari dei 18 pescatori di Mazara del Vallo. La vicenda assume contorni paradossali – aggiunge Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fdi – se si pensa che la Turchia in soli 5 giorni ha ottenuto la riconsegna di una nave sequestrata in acque libiche, pagando una semplice multa, e ha riportato a casa i 7 marinai che si trovavano a bordo. È evidente che il ministro degli esteri Luigi Di Maio non è riuscito ad essere altrettanto incisivo e determinante, motivo per cui i nostri connazionali ricevono un trattamento diverso. Un completo fallimento della politica estera di questo Governo a guida Conte”. Fratelli d’Italia ha promosso la stessa iniziativa in tante altre città italiane, oltre a numerosi interventi dei parlamentari e della presidente Giorgia Meloni.