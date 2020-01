TORINO KO AL MAPEI STADIUM, IL SASSUOLO VINCE 2-1 IN RIMONTA

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo rialza la testa nella prima giornata di ritorno. Al Mapei Stadium i neroverdi rimontano il Torino e si impongono 2-1 grazie a una bella reazione nel secondo tempo, concretizzata dalle reti di Boga e Berardi. Nonostante un'ottima partenza, i padroni di casa vanno sotto al 20' anche a causa di un pizzico di sfortuna: corner battuto corto, Rincon calcia verso l'angolo piu' lontano e Locatelli spinge il pallone nella propria porta dopo il mancato intervento di Consigli. Dopo il vantaggio e' comunque il Toro a costruire le palle-gol piu' nitide della partita ma due volte Belotti e una Verdi (oltre alla rete giustamente non convalidata a Izzo) non riescono a regalare il raddoppio ai granata nel primo tempo. Nella ripresa tocca dunque al solito Boga suonare la carica: al 61' l'ex Chelsea si mette in proprio, supera Rincon con un tunnel e disegna una traiettoria imprendibile per Sirigu. Il Sassuolo si scuote dal torpore, Boga al 73' pesca Berardi in area e il capitano neroverde ribalta il risultato fissandolo sul 2-1. (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Gen-20 19:54