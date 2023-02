Torna Cupido colpisce ancora al teatro Convento cabaret il 18 febbraio

Ridere per un sabato sera, in nome della solidarietà. L’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” porta in scena “Cupido colpisce ancora”, il diciotto febbraio alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo.

Sul palco un esilarante racconto sull’amore e divertenti gag, raccontate da Emanuele Beltrame, che spiegherà il lato ironico nei e dei rapporti di coppia, accompagnato dai balli di Rosanna Prestigiacomo, e Flavia Oliveri.

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. Per prenotare, telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425.

L’associazione “Combatti la malattia con un sorriso” è un progetto coadiuvato dall’ Uildm, Unione lotta distrofia muscolare italiana, e gestito da Roberta Gaudenti con l’obiettivo di raccogliere fondi per comprare materiale medico per la dottoressa e pneumologa Grazia Crescimanno, e portare avanti insieme ad altre associazioni un progetto, per creare un punto di riferimento medico per patologie rare all’ospedale Policlinico di Palermo. Oltre agli spettacoli teatrali, non mancheranno i concerti e i laboratori per aspiranti comici di “Sicilia Cabaret”. Gli interessati a esordire sul palco possono telefonare al 345 217 6618.