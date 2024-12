Torna ecodigital in Sicilia, Sud protagonista del futuro sostenibile

PALERMO (ITALPRESS) – Mercoledì prossimo, a partire dalle ore 10, nella Sala Stampa “Mario Palumbo” di Palazzo Reale, a Palermo, si terrà “Sicilia Ecodigital. L’educazione alla transizione ecologica e digitale per contrastare l’emergenza climatica”. L’evento riunirà esperti, startup, imprese, giovani attivisti e istituzioni per discutere strategie e innovazioni in grado di coadiuvare crescita economica ed occupazionale a necessità climatiche. Un focus particolare verrà riservato alla centralità della formazione e dell’istruzione in relazione alle tematiche Ecodigital.

Il programma prevede, alle 10, conferenza stampa sullo stato di avanzamento dei lavori dell’intergruppo Ecodigital all’Ars; alle 11 Ecodigital Talk: attivisti, startup e imprese per una transizione ecologica e digitale giusta. Poi, dopo i saluti di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, seguiranno gli interventi di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete Ecodigital; Jose Marano, Deputata dell’Assemblea Regione Siciliana e Presidente dell’Intergruppo Ecodigital all’ARS; Alessandro De Leo – Deputato dell’Assemblea Regione Siciliana e Vicepresidente Intergruppo Ecodigital all’Ars; Dario Safina – Deputato dell’Assemblea Regione Siciliana e Segretario dell’Intergruppo Ecodigital all’Ars; Gaetano Armao – Presidente della Commissione Tecnico Specialistica per le autorizzazioni ambientali Regione Siciliana.

L’evento sarà arricchito da interventi di giovani startupper e imprese siciliane impegnate in prima linea sui temi della transizione ecologica e digitale.

Pitch e Best Practice di Alessandro Balsamo (Co-Founder Develhope); Giorgia Duro (Marketing Manager, Magnisi); Manuel Urzì (Manager Startup Geeks, Direttivo Ecodigital); Roberta Pellegrino (Co-Founder Ludwig); Anna Laura Borrello (Oscar Green “Custodi d’Italia”, Imprenditrice agricola Campagna Amica); Manfredi Domina (CEO & Co-Founder Keplera); Monica Guizzardi (Startup lover & Community Builder); Antonio Paratore (CEO Katania Studio); Riccardo Puglisi (CEO Archimede).

Modera: Gaspare Borsellino, Direttore di Italpress.

Ecodigital è la rete che si propone di avvicinare i cittadini alle tematiche dell’innovazione e della trasformazione sociale equa, offrendo al contempo un polo di connessione tra innovatori, investitori e istituzioni. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e progetti capaci di contribuire al raggiungimento di ambiziosi traguardi sociali.

L’evento, sottolinea una nota, si inserisce nel ciclo di incontri nazionali dedicati alla transizione ecologica e digitale. Si tratta del secondo appuntamento in Sicilia, a conferma del ruolo centrale della Regione nel dibattito sul futuro sostenibile. Proprio nell’Assemblea Regionale Siciliana, il 13 settembre scorso, è nato il primo pionieristico Intergruppo Ecodigital in Italia.

La Sicilia, prosegue la nota, è tra le regioni italiane più vulnerabili agli effetti della crisi climatica, con un significativo aumento delle temperature medie, siccità sempre più frequenti e fenomeni meteorologici estremi, come quelli che hanno colpito l’isola negli ultimi mesi. Questi eventi sottolineano l’urgenza di implementare strategie innovative e integrate per proteggere il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. La combinazione di fattori geografici e climatici rende l’isola particolarmente esposta a rischi per l’agricoltura, la biodiversità e la sicurezza idrica, con conseguenze socioeconomiche di ampia portata.

Data la capienza limitata della sala, la partecipazione all’evento sarà possibile esclusivamente previa registrazione su Eventbrite.

