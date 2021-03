Tornano gli Imagine Dragons con due nuove canzoni

MILANO (ITALPRESS) – Gli Imagine Dragons ritornano con due nuove canzoni: "Follow You" e "Cutthroat" – accompagnate da due lyric video. Pubblicate da KidinaKorner/Interscope, le tracce inedite segnano il ritorno della band multiplatino da "Origins", il disco del 2018. "Follow You", brano disponibile da oggi per la programmazione radiofonica, è una canzone d'amore prodotta da Joel Little con chitarre lisergiche e arrangiamenti intricati. Dan Reynolds, voce della band, ha scritto il brano durante un momento di svolta del suo matrimonio. Stava per firmare le carte del divorzio quando ha ricevuto un messaggio da sua moglie: la coppia d'apprima postopose il momento della firma di una settimana e poi per sempre. "Cutthroat" è invece un inno punk, una spinta verso la volontà di uccidere il lato critico dentro di se. La band ha registrato il brano prodotto da Rick Rubin agli Shangri-La studio di Malibu. Gli ultimi anni sono stati complicati per gli Imagine Dragons: alcuni membri della band hanno dovuto lottare contro la perdita di amici cari e famigliari oltre ad altre difficoltà personali. Nel dicembre 2019 Dan Reynolds aveva annunciato di volersi prendere del tempo per occuparsi della sua famiglia e della sua vita personale. Poi è arrivata la pandemia. Ciò nonostante, questo stop ha provocato una rinnovata creatività. "Abbiamo dovuto allontanarci da tutto per poter ritrovare maggiore chiarezza e felicità", ha spiegato Reynolds. (ITALPRESS). ads/com 12-Mar-21 18:49