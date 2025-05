Torneo delle Regioni, Sicilia campione U19 di calcio a 5 per l’ottava volta

PALERMO (ITALPRESS) – E sono otto. Dopo i successi del 1991, 1992, 1996, 2003, 2010, 2012 e 2023, la Rappresentativa Siciliana U19 di calcio a 5 torna alla vittoria nel Torneo delle Regioni, superando in finale la Puglia per 1-0. Questa volta a distanza di appena due anni dall’ultima affermazione nazionale.

Sono stati i parquet dell’Emilia Romagna i teatri ideali di questo nuovo trionfo siciliano, condito da cinque nitide vittorie su altrettante gare disputate, dalla prima fase fino all’ultimo atto. Con una media realizzativa altissima: 25 reti realizzate; 9 subite. Capocannoniere Grammatica con 6 reti. Partita molto tattica e ritmi bassi fin dalle prime battute, anche se i pericoli maggiori li crea la Sicilia: ben tre i pali colpiti, uno con Brancato e due con Grammatica.

Il vantaggio è nell’aria e puntuale arriva con Nicolosi (Viagrande C5), abile a mettere in rete un diagonale perfetto. Nella ripresa ancora i siciliani pericolosi con il “solito” Grammatica che, per ben due volte, si fa neutralizzare dal portiere pugliese. I ragazzi di Sciortino sono apparsi più determinati e concentrati a portare a casa il titolo nazionale. Al suono della sirena è festa grande: gli isolani possono esultare dopo aver vinto con merito questa finale. Alla cerimonia di premiazione il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e per il Cr Sicilia il consigliere Maurizio Rizza.

“Mi complimento con tutta la delegazione siciliana presente in Emilia Romagna per l’ottimo lavoro svolto da ognuno di loro – il bilancio di Sandro Morgana, presidente Lnd Sicilia – La vittoria con gli U19 è certamente un successo importante che premia tutti noi per gli sforzi quotidiani, ma soprattutto per i nostri ragazzi: per l’impegno che hanno saputo mettere in campo in ogni partita. Non solo, anche per aver saputo incarnare, attraverso i loro comportamenti, i valori fondanti dello sport, come l’amicizia, la lealtà e la correttezza. Dentro e fuori il campo di gioco. Un ringraziamento particolare va certamente rivolto al nostro capo delegazione Maurizio Rizza, al delegato del calcio a 5 Maximiliano Birchler, al responsabile tecnico Nello Cavarra, ai tecnici delle quattro Rappresentative, a tutto lo staff per l’impegno e la passione che hanno trasmesso. Certamente un plauso a Daniele Sciortino, che ha saputo plasmare una squadra con l’atteggiamento leale e corretto, ma al tempo stesso forte e determinata a portare a casa questa stupenda coppa”.

Dal tecnico Sciortino “i complimenti alla Puglia, perché ha giocato una partita strepitosa”. “Abbiamo sofferto per tutta la gara, ma è stata una partita bellissima, intensa, piena di emozioni – ha aggunto – Detto questo, voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, uno per uno: sono stati semplicemente strepitosi. Abbiamo vinto con il cuore, con il gruppo, con la testa. Siamo riusciti ad adattarci a ogni squadra che abbiamo affrontato in questo torneo, studiando gli avversari, rispettandoli, e costruendo il nostro gioco in base a loro. E questa per me è una cosa fondamentale. Ho chiesto ai ragazzi, nell’intervallo del secondo tempo, di dare tutto, ma proprio tutto, negli ultimi 20 minuti, perché ci giocavamo qualcosa di meraviglioso, qualcosa che poteva restare per sempre. Non mi aspettavo onestamente che sarebbe bastato un solo gol, che proprio quello sarebbe stato decisivo… ma il destino a volte decide così. Un ringraziamento speciale lo voglio fare anche allo staff, alla Federazione, al presidente Sandro Morgana, a Massimiliano Birchler, all’organizzazione, e a chi ci ha seguito fino alla fine. È stata un’esperienza straordinaria, che ci porteremo dentro per tutta la vita.”.

Per Nicolosi, autore del gol della vittoria, “segnare in una finale dove si conquista il titolo di Campione d’Italia è difficile da spiegare. È un’emozione fortissima, un sogno che diventa realtà. Già dai primi stage a dicembre si percepiva che c’era qualcosa di speciale, un legame, una voglia comune. Questa è una vittoria che sentiamo nostra, ma che vogliamo condividere con tutti quelli che ci hanno creduto”.

– foto ufficio stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).