Tour2020, Ewan concede il bis e vince in volata l’11^ tappa

POITIERS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Caleb Ewan ha vinto in volata l'undicesima tappa del Tour de France 2020. Una frazione, quella da Chatelaillon-Plage a Poitiers, estremamente pianeggiante per gran parte dei 167.5 chilometri previsti, con la fuga impossibile del francese Ladagnous (FdJ-Groupama) che non ha avuto scampo ed è stato riassorbito dal plotone tirato dalle squadre dei velocisti. Come previsto, dunque, arrivo con uno straordinario sprint di gruppo che vede imporsi il corridore australiano della Lotto Soudal, abile a precedere al traguardo per un nulla Sagan e Bennett. L'ex iridato slovacco sarà poi retrocesso nelle retrovie dal Var per una gomitata a Van Aert, che sale così sul gradino più basso del podio. Tappa tranquilla per la maglia gialla Primoz Roglic e per gli altri uomini di classifica, non cambiano dunque i distacchi tra i big: Egan Bernal insegue a 21", Guillaume Martin terzo a 28", con Tadej Pogacar settimo a 44". Domani in programma la dodicesima frazione della Grande Boucle con partenza da Chauvigny e arrivo a Sarran Correze dopo ben 218 km. Percorso molto mosso con diverse ascese, difficilmente però si potranno vedere gli attacchi degli uomini più attesi: probabile piuttosto l'arrivo di una fuga da lontano. (ITALPRESS). spf/mc/red 09-Set-20 18:27