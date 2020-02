Tragedia al Carnevale di Sciacca: bimbo di 4 anni muore volando da un carro

Un bambino di 4 anni, Salvatore Sclafani, è morto sabato sera cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca, in provincia di Agrigento, uno dei comuni siciliani dove questa ricorrenza è più sentita. la tragedia si è consumata in via Incisa. E’ stato subito portato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. La manifestazione è stata annullata.

La dinamica è ancora incerta. A quanto pare però Salvatore Sclafani era stato messo dal papà che voleva scattargli qualche fotografia sul carro “Volere volare”, dell’associazione “E ora li femmi tu”. Appena il carro trainato da un trattore si è messo in movimento il bimbo ha perso l’equilibrio cadendo a terra e sbattendo violentemente la testa. Il bambino è stato portato nell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove sono andati anche i familiari, straziati, e il sindaco Francesca Valenti. Il carnevale a Sciacca si era aperto giovedì ma i carri hanno cominciato a sfilare venerdì sera. La polizia indaga e la procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta.

Il sostituto procuratore della Repubblica Roberta Griffo, che venerdì sera ha raggiunto il luogo della tragedia, ha sequestrato il carro, e ha già sentito alcuni testimoni.

E’ stata un’ambulanza della Croce Rossa, che svolgeva il servizio di soccorso all’interno del circuito del Carnevale, a trasportare d’urgenza il bambino nell’ospedale Giovanni Paolo II, dove però si sono rivelati vani i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Un’altra persona, che ha assistito all’episodio, è stata colta da malore, ma le sue condizioni non sono gravi. Appresa la notizia della tragedia gli organizzatori del Carnevale hanno subito annullato la manifestazione, e tutti gli altri carri in concorso hanno spento la musica e le luci.

“Siamo tutti sconvolti – dice il sindaco Francesca Valenti – è una tragedia che ci coinvolge, siamo vicini a questa famiglia”.

“In questo momento di incommensurabile dolore, in punta di piedi, voglio offrire la mia vicinanza, il mio affetto e la mia preghiera alla famiglia del piccolo Salvatore. In circostanze come questa è difficile trovare parole, spiegazioni, risposte ai mille interrogativi che investono violentemente cuore e mente. Di fronte al mistero della morte nessuna parola umana è in grado di dare spiegazioni, nessun pensiero umano è capace di farsi una ragione. E quando a morire e’ un bambino, un figlio, il mistero si fa ancora più grande e non possiamo fare altro che silenzio”. Questo un passaggio del messaggio inviato dall’arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, alla famiglia del bambino Salvatore Sclafani morto a Sciacca.

“La tragedia che ha colto come un fulmine a ciel sereno, non solo i familiari del piccolo Salvatore ma anche tutti noi, rischia di farci precipitare nel baratro della disperazione – si legge nel messaggio -. In questo girovagare nel buio del dolore, bussiamo al cuore di Dio per cercare consolazione e forza dicendo con fede: “Resta con noi Signore, poiché si fa sera…è notte profonda”. Invochiamo per tutti noi e in particolare per la famiglia del piccolo Salvatore, la pace di Dio, che scenda sul nostro dolore e lo apra alla speranza del giorno nuovo, del giorno senza tramonto”.