Trasporto pubblico gratis anche per il personale dell’Esercito italiano

“Abbiamo preso un impegno nei confronto dei tutori dell’ordine di ogni corpo dello Stato e lo onoreremo fino in fondo: in Sicilia la gratuità del trasporto pubblico viene infatti estesa anche al personale dell’Esercito”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, a seguito della richiesta di chiarimenti delle rappresentanze dei militari.

“Attraverso una norma della Finanziaria regionale 2020 su cui abbiamo lavorato a lungo, anche scontrandoci negli anni scorsi con le resistenze di altre forze politiche – ricorda Falcone – abbiamo introdotto dopo più di un decennio tale forma di agevolazione a vantaggio di Forze dell’ordine e Vigili del fuoco. L’istanza di ulteriore chiarimento del provvedimento viene adesso recepita dal Governo Musumeci, formalizzando un’allargamento della platea dei beneficiari dei biglietti gratis che era già nelle cose. Nelle ultime settimane, segnate dall’emergenza coronavirus, in Sicilia e nel resto del Paese – conclude l’assessore – abbiamo avuto ulteriore prova dell’indiscutibile valore dell’impegno, della professionalità e del cuore dei nostri soldati, pietra miliare del nostro orgoglio nazionale”.

Soddisfazione viene espressa dal capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars Elvira Amata, nei confronti dell’assessore Marco Falcone: “Accogliendo la nostra proposta di estendere la gratuità del trasporto pubblico anche al personale dell’Esercito, il Governo regionale mostra grande attenzione verso chi, come i componenti della brigata Aosta siciliana, quotidianamente è impegnato sul nostro territorio fornendo un contributo essenziale alla sicurezza e alla vita della nostra regione. Senza considerare quanto, in questo particolare e difficilissimo momento, sia stato e sia ancora determinante per affrontare l’emergenza che stiamo vivendo”, aggiunge Elvira Amata che a nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars conclude: “Un plauso e un ringraziamento sincero all’assessore Marco Falcone per la velocità con cui ha recepito e concretizzato la proposta di inserire anche l’Esercito nella norma sui trasporti della nuova Finanziaria”.

Nei giorni scorsi la questione era stata sollevata da Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, oltre che maresciallo dell’Esercito che aveva interessato proprio la collega di partito Elvira Amata affinché intervenisse con l’assessore Falcone.