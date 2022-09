Travelexpo, aperta a Terrasini la Borsa internazionale del Turismo

Si è aperta con la lettura di una lettera aperta alle candidate e ai candidati presidente della Regione Siciliana la XXIV edizione di Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, in corso a Città del mare a Terrasini fino a domenica.

Un “invito al viaggio verso il futuro”, in cui Toti Piscopo, amministratore unico della Logos srl, organizzatore dell’evento e patron di Travelexpo, invita il futuro governatore siciliano a “inserire il turismo tra gli obiettivi strategici da conseguire nei primi 100 giorni, ponendolo al centro dell’azione di governo”.

“Non a caso – spiega Toti Piscopo – al taglio del nastro inaugurale, la prima fila sarà occupata dai numeri uno delle Confederazioni datoriali che, negli ultimi anni, hanno dovuto contrastare le tante crisi, da quella pandemica prima, a quelle attuali bellica, energetica, climatica ed economica”.

Una richiesta, quella di mettere il turismo al centro del programma dei 100 giorni, che è stata fortemente segnalata dai lettori del portale online Travelnostop.com e condivisa dalle tre confederazioni che, insieme a Unioncamere, commenteranno il documento rinnovando proposte, indicazioni e suggerimenti nel corso dell’inaugurazione, in programma venerdì 23 settembre alle 10.30.

Alla cerimonia erano presenti il presidente di Unioncamere Sicilia, Pino Pace; il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese; il presidente di Confcommercio Sicilia, Giancarlo Manenti; e il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina. Presente anche Giorgio Palmucci, ex presidente Enit e attuale consigliere del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, di cui porterà i saluti.

“La tragica esperienza della pandemia – scrive Toti Piscopo nella lettera – ha evidenziato la fragilità del nostro sistema turistico, ma ha nel contempo fatto acquisire la consapevolezza prima e la sensibilità dopo verso il turismo come settore economico, produttivo e democratico in grado di distribuire ricchezza diffusa sui territori. Un settore, trasversale e strategico attorno al quale può ruotare lo sviluppo turistico del nostro Paese, che non può più essere considerato, così come avvenuto nel passato, la cenerentola dei settori economici. La stagione turistica che si avvia a conclusione ha fatto registrare dati positivi utili a far rifiatare le imprese. Ma non possiamo dormire sugli allori. Per questo da Travelexpo lanciamo il grande tema dell’allungamento delle stagionalità, di decentramento dei flussi turistici e del recupero determinato dal turismo organizzato, nelle sue diverse declinazioni. Un settore che ha bisogno di una visione di sviluppo dell’intera filiera attraverso un modello di organizzazione che della cultura d’impresa e del rispetto dei diritti possa fare il suo punto di forza anche per competere sui mercati internazionali”.

Dunque, poiché Travelexpo preferisce passare dalle parole ai fatti, rilancia l’obiettivo dell’allungamento della stagionalità descrivendo il progetto “Special Guest” che nel corso

di questi tre giorni viene illustrato a circa 30 buyer stranieri, 20 giornalisti e oltre trecento operatori turistici.

L’idea progettuale, già condivisa dall’assessorato regionale al Turismo, Unioncamere Sicilia, Anci Sicilia e dagli abituali partner di Travelexpo, ovvero le organizzazioni regionali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, CNA oltre che da alcuni tour operator siciliani, punta alla formulazione di alcuni pacchetti turistici che, rispetto alle normali condizioni di vendita, riserveranno benefit dedicati a quei turisti e/o viaggiatori che sceglieranno la Sicilia come destinazione da novembre 2022 ad aprile 2023.

Saranno loro infatti gli Special Guest, che è il brand che la Logos srl mette a disposizione dei tour operator, che godranno di un’azione di comunicazione integrata proprio per stimolare questo specifico prodotto turistico e che i consumatori potranno trovare in tutte le agenzie di viaggio.

Dopo l’inaugurazione, nel pomeriggio sono previsti due seminari: il primo dal titolo “Volano gli aeroporti siciliani: progetti e proposte per rimanere ad alta quota” con gli interventi di Giovanni Scalia, amministratore delegato della Gesap spa; Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac; Michele Bufo, Direttore Generale Airgest; l’altro su “Turismo crocieristico e stagionalità: le prospettive per la Sicilia” con la partecipazione di Anthony La Salandra, direttore “Risposte Turismo”; Mario Mega, presidente AdSP dello Stretto; Pasqualino Monti, presidente AdSP mare Sicilia Occidentale e Francesco Disarcina, presidente AdSP Mare Sicilia Orientale.

Il weekend di lavoro sarà molto impegnativo per le agenzie di viaggio siciliane che avranno l’opportunità di incontrare diversi operatori turistici con una presenza consistente di ben sette Enti del turismo esteri; cinque catene alberghiere; otto tour operator; due compagnie di navigazione, una compagnia aerea; un’assicurazione e una società di servizi.

Partecipano, con un proprio stand, anche l’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea che anche quest’anno assegnerà il titolo di città del turismo azzurro a Castellammare del Golfo. La premiazione sarà preceduta dal convegno “A Travelexpo si incrociano le strade del vino e del tonno” con gli interventi di Maurizio Giannone, consigliere Associazione ARTU; Giacomo Glaviano, presidente della Fijet Italia; Leonardo Catagnano, dirigente del Servizio 4 – Sviluppo Locale e Identità Culturale; Gori Sparacino, direttore Iter Vitis Federazione Strade del Vino d’Italia; Giovanni Lorenzo Montemaggiore, presidente delegato dei Disciple d’Auguste Escoffier per la Sicilia; Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.