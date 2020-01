TRE FAMIGLIE SU QUATTRO VIVONO IN UNA CASA DI PROPRIETÀ

ROMA (ITALPRESS) – Il 75,2% delle famiglie, tre su quattro, risiede in una casa di proprieta'. Nel 2016 la superficie media di un'abitazione e' pari a 117 m2 e il suo valore medio e' di circa 162 mila euro (1.385 euro/m2). In generale, le abitazioni possedute da persone fisiche hanno un valore complessivo, includendo anche le relative pertinenze, di 5.526 miliardi di euro, mentre il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi. Sono alcuni dei dati contenuti nella settima edizione di Gli Immobili in Italia, la pubblicazione biennale che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia in collaborazione con il partner tecnologico Sogei. Quasi il 60% dei 57 milioni di immobili di proprieta' di persone fisiche in Italia e' utilizzato come abitazione principale o pertinenza. Secondo i dati indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi, infatti, circa il 34,2% degli immobili, pari a 19,5 milioni di unita', sono abitazioni principali, a cui si somma un ulteriore 23,3% relativo alle pertinenze (cantine, soffitte, box o posti auto), circa 13,3 milioni di unita'. Nel 2016 il valore del patrimonio abitativo ammonta complessivamente a 6.004,4 miliardi, in leggero calo rispetto al 2015 (6.096,9 miliardi). Di questi, circa il 92%, pari a 5.526 miliardi si riferisce alle abitazioni e relative pertinenze di proprieta' delle persone fisiche. (ITALPRESS). sat/com 02-Gen-20 12:49