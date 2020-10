Tre positivi tra azzurrini e staff, salta Islanda-Italia U.21

REYKJAVIK (ISLANDA) (ITALPRESS) – Islanda-Italia Under 21, gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria e in programma oggi a Reykjavik, è stata rinviata. Una decisione arrivata dopo le tre positività riscontrate oggi in due calciatori e in un membro dello staff dell'Under 21 azzurra. I giocatori in questione, secondo quanto reso noto dalle rispettive società, sono Mattia Gabbia del Milan e Alessandro Plizzari della Reggina. La comitiva azzurra rientrerà subito in Italia con due voli separati e si ritroverà a Tirrenia. Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall'inizio del raduno. Gli azzurrini erano partiti per la trasferta islandese già senza Bastoni e Carnesecchi rimasti a casa perchè positivi al Covid. (ITALPRESS). gm/red 09-Ott-20 15:43