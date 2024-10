Treni, Salvini “Guasto per un errore umano, mi scuso con i passeggeri”

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo investendo 12 miliardi di euro sulla rete ferroviaria in sicurezza, manutenzione e nuovi treni, non solo ad alta velocità: ieri è accaduto un errore umano, con un'azienda che ha danneggiato uno dei cavi che alimenta una cabina che dà energia a tutta la stazione Termini. I tecnici sono intervenuti già di notte, ma non sono riusciti a evitare alcune ore di caos: purtroppo ci sono situazioni imprevedibili ma ovviamente c'è da scusarsi con tutti i passeggeri che hanno perso una giornata di lavoro, l'azienda che ha sbagliato è stata prontamente sospesa e non lavorerà più con Fs". A dirlo è il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a "Dritto e rovescio" su Rete4. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). xd8/tvi/red 03-Ott-24 21:47