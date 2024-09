Tripletta Baldanzi, l’Under 21 vince 3-0 in Norvegia

STAVANGER (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Importante vittoria per l'Italia Under 21 che, nel match di Stavanger valido per la nona giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei 2025, si sbarazza 3-0 della Norvegia. Un successo che, unito al pari casalingo dell'Irlanda contro la Lettonia, permette agli azzurrini di portarsi a un passo dalla qualificazione, considerando anche lo scontro diretto in casa in programma il 15 ottobre. I padroni di casa inizialmente sembrano avere un buon approccio alla partita, ma al 10' Gnonto trova la giusta imbucata per Tommaso Baldanzi che, davanti al portiere, realizza la rete del vantaggio degli azzurrini. La reazione da parte della formazione scandinava non si fa attendere, tanto che in più occasioni si rende pericolosa con Jatta, il quale pecca di imprecisione. Al 18' Gnonto si divora il raddoppio sprecando una grande occasione su splendido cross dalla sinistra di Ruggeri. Tre minuti più tardi Arnstad finisce a terra in area di rigore, ma per il direttore di gara non c'è nulla. Con il passare dei minuti i ragazzi di Carmine Nunziata gestiscono il vantaggio facendo girare la palla, ma rischiano sul calcio di punizione di Arnstad che sfiora la traversa. Le due squadre, dunque, vanno a riposo sul parziale di 0-1. Nella ripresa sono sempre gli azzurrini a fare la partita, ma al 54' la Norvegia va molto vicina al pareggio: un grande intervento di Desplanches nega la rete ad Arnstad. Al 67' Pisilli, su suggerimento di Zanotti, colpisce un clamoroso palo. I tempi sembrano maturi per il raddoppio della squadra ospite, che al 72' riesce a concretizzare ancora una volta con Tommaso Baldanzi: l'attaccante infila la sfera sotto la traversa con un potente mancino. Nel finale di gara il giocatore della Roma realizza la sua personale tripletta con un meraviglioso mancino sotto l'incrocio dei pali e fissa il punteggio sul definitivo 3-0. In virtù di questo successo l'Italia consolida il primo posto in classifica salendo a 21 punti, mentre la Norvegia resta ferma a quota 15. Nell'altra gara del girone la Lettonia blocca l'Irlanda sul punteggio di 2-2 a Cork: il vantaggio sugli irlandesi (che hanno una partita e che affronteranno gli azzurrini il 15 ottobre a Trieste), dunque, ora è di quattro punti. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 10-Set-24 20:38