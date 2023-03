Triplo sold out lo scorso weekend per I Respinti al teatro Lux con I costretti sposi

I numeri parlano chiaro: 1250 persone paganti e triplo sold out per due ore di spettacolo quotidiane.

Le risate hanno fatto da padrone per tre sere lo scorso weekend – dal 10 al 12 marzo – al Lux CineTeatro di Palermo, dove per tre sere è andato in scena “I costretti sposi”, lo spettacolo del trio comico I Respinti.

Sorrisi e risate a crepapelle hanno accompagnato il pubblico del capoluogo siciliano, tornato a riempire il teatro in città, dopo tre anni dalla pandemia da coronavirus.

Un fenomeno impensabile fino a pochi mesi fa e che ha visto nella comicità mai volgare de I Respinti la chiave di volta per riunire, senza paura, un pubblico variegato e pagante per tre sere in un’unica sala, per una parodia de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni.

“I costretti sposi” è stata scritta da I Respinti, con Marco Manera. La regia è di Antonio Pandolfo.