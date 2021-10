Tris del Napoli al Bologna, partenopei in vetta col Milan

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli supera senza troppi affanni il Bologna per 3-0 al Maradona imponendo la propria superiorità fin dalle battute iniziali del match. Il gol di Fabian Ruiz e la doppietta su rigore di Insigne hanno messo la partita decisamente su binari favorevoli per la squadra di Spalletti. Grazie a questo successo, il Napoli torna in vetta insieme al Milan a quota 28, mentre il Bologna rimane in undicesima posizione con 12 punti all'attivo. Il primo tiro nello specchio arriva al 10' quando Mario Rui ci prova con il mancino dopo un rimpallo favorevole in area, ma Skorupski blocca centralmente. Al quarto d'ora i campani ripartono a razzo con Osimhen che avanza sulla destra e serve Insigne dalla parte opposta, con il capitano che prova a scavalcare Skorupski in pallonetto ma trovando sulla sua strada Medel che di testa evita il gol alzando sopra la traversa. Il vantaggio è nell'aria e arriva al 18' quando Fabian Ruiz, servito da Elmas dopo un'ingenua palla persa dagli emiliani in difesa, scaglia un magnifico sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali dove il portiere non può arrivare. Gli azzurri continuano a premere e al 38' si procurano un rigore per un fallo di mano in area di Medel visto dal Var. Dal dischetto si presenta Insigne cha scaccia i fantasmi dei tre penalty sbagliati in stagione e mette dentro il 2-0 con cui i suoi vanno all'intervallo. Anche nella ripresa il dominio è totale e al 60' Osimhen si procura il secondo rigore della serata trasformato ancora da Insigne che fissa il risultato sul 3-0. Al 28' Anguissa va vicino al poker con un gran destro dai 25 metri che si stampa sulla traversa. L'unico sussulto dei rossoblù arriva al 40' quando Orsolini impegna Ospina con una punizione che viene deviata in angolo dal portiere colombiano. (ITALPRESS). lov/gm/red 28-Ott-21 22:50