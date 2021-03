Tsunami in Sicilia, panico nei comuni della costa, ma si tratta di una esercitazione

Rischio tsunami in Sicilia, Comuni in allarme per un possibile maremoto. Il comunicato della Protezione civile non lascia adito a dubbi, ma dopo minuti di angoscia si scopre che si tratta soltanto di una esercitazione.

L’allerta diramato ai sindaci dei Comuni interessati parlava chiaro: “Allerta rossa, possibili onde di maremoto sul territorio nazionale: area Mare Ionio, Magnitudo 7,9, profondità 10 chilometri e coordinate 37.12 N 16.95 E”. Il messaggio di allarme era preciso anche sulle località a rischio:”Comuni di possibile impatto: Siracusa, Catania, Messina, Portopalo,

Strombolicchio, Ginostra, Milazzo, Palermo, Gela, Lampedusa, Pantelleria, Porto Empedocle, Sciacca, Mazara del Vallo” e circoscriveva le aree di impatto locale e l’altezza dell’onda: “Catania h=1.80 , Messina h=2.2, Portopalo h=1.2 , Strombolicchio H=0.07”.

Fortunatamente, dopo una prima fase che ha lasciato sgomenti gli amministratori e i dirigenti locali, si è scoperto che si trattava soltanto di una esercitazione riportata sul sito dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) denominata “Esercitazione tsunami NEAMWave21”.

La scelta della data del 9 marzo non è casuale, perché ricorre oggi il decennale del grande terremoto e tsunami del Giappone, che avvenne l’11 marzo 2011. Quel giorno, un terremoto di magnitudo 9 – uno dei più forti degli ultimi 100 anni – colpì la regione del Tohoku e di Sendai, provocando uno tsunami che distrusse intere città costiere e causò oltre 16000 vittime. Per fortuna oggi in Sicilia non è accaduto nulla, ma per quasi un’ora in Sicilia si è temuto il peggio.