Turismo, al via la campagna crossmediale di Eden Viaggi

MILANO (ITALPRESS) – Alpitour World continua a investire in comunicazione, questa volta dedicando una campagna crossmediale da 4 milioni di euro a Eden Viaggi, il marchio di Tour Operating con le maggiori prospettive di crescita in termini di clienti e ricavi. Il fulcro dell'investimento è il nuovo spot tv che riscrive il registro comunicativo delle pubblicità del settore "Travel". Il ritorno in comunicazione di Eden Viaggi, a distanza di tredici anni dall'ultimo passaggio televisivo, è un'opportunità resa possibile dal progetto "TREVOLUTION" che, nel settembre del 2021, ha razionalizzato l'architettura di marca del Tour Operating per favorire, oltre al business, anche le attività di marketing e comunicazione. "Una scelta strategica che continua a produrre risultati positivi, sia in termini di chiarezza per il mercato, sia in termini di visibilità", si legge in una nota. "Abbiamo rispettato tutte le promesse fatte con TREVOLUTION – commenta Pier Ezhaya, Direttore Generale Tour Operating Alpitour World – per restituire al mercato una visione chiara dei nostri marchi, avere un'offerta modulata e distinta, in grado di rispondere alle esigenze di clienti diversi. Abbiamo investito importanti risorse per raccontare il valore dei nostri Brand e del Turismo Organizzato in generale, scardinando con ironia e originalità vecchie visioni ossidate. Oggi più che mai, il nostro business è attuale e personalizzato, rivolto a persone preparate, esigenti e curiose". Lo spot presenta al grande pubblico Eden Viaggi e la sua "USP" (Unique Selling Proposition). L'agenzia Triplesense Reply ne ha firmato l'idea creativa e la sceneggiatura, mentre la casa di produzione Akita Film ha realizzato la regia e il montaggio. Lo spot è simile al trailer di un film d'azione, con colpi di scena e personaggi concitati e impegnati in situazioni apparentemente sconnesse, mentre cercano di portare a termine una missione molto difficile: prenotare un viaggio. Si viene subito agganciati nel fluire degli eventi, senza comprendere appieno la trama o cosa si stia guardando. Il marchio, infatti, è svelato soltanto alla fine quando, con un repentino cambio di inquadrature e fotografia, si svela il prodotto di riferimento e la soluzione dell'enigma. "Tutti noi viviamo esperienze stressanti quando si tratta di programmare e confermare le vacanze, – racconta Francesco Milanesio, Executive Creative Director & Associate Partner di Triplesense Reply – dinamiche e combinazioni complesse, pareri discordanti, desideri e budget distonici. Abbiamo voluto puntare su questi sentimenti per mettere in luce il valore di Eden Viaggi attraverso il rovesciamento improvviso di musiche, immagini, toni e colori del film. Il Brand è rappresentato nel modo più inaspettato, divertente e coinvolgente, mostrando i target di riferimento e i motivi per cui sceglierlo: sicurezza, flessibilità, professionalità al giusto prezzo. Soprattutto, zero sbatti". La pianificazione dello spot è curata da Wavemaker: l'on air sarà il 7 maggio e la programmazione continuerà per cinque settimane coinvolgendo televisione, cinema e web. Il fil rouge dell'inatteso e dell'ironia si ritrova anche nella prima campagna realizzata con intelligenza artificiale e firmata sempre da Triplesense Reply. Nove soggetti che uniscono il tocco umano alle prestazioni dell'AI (Artificial Intelligence), per dar vita a contenuti che richiamano espressioni idiomatiche e tipiche di chi si gode una vacanza, rappresentate in chiave non convenzionale: ne esce un progetto di comunicazione innovativo e surreale, che supera codici figurativi e unisce creatività umana e informatica. I soggetti saranno pubblicati sui canali Meta, per arricchire il racconto dei servizi e dei plus unici del Brand per i viaggiatori smart e "senza fronzoli". "Realizzare la compagna crossmediale di Eden Viaggi è stata un'opportunità di enorme cambiamento – dichiara Tommaso Bertini, Corporate & TO Chief Marketing Officer -. Venendo da questa realtà, sono particolarmente legato alla sua storia e alla sua rinascita. Oggi sperimentiamo incredibili opportunità di innovazione e storytelling per un marchio che è sul mercato da 40 anni e ha saputo reinventarsi, divenendo il progetto con più ampie prospettive di crescita del Tour Operating". La campagna di comunicazione di Eden Viaggi si allarga poi a ulteriori iniziative, sempre finalizzate a far crescere "Awareness" e "Consideration". Tra le novità, la partnership triennale con Radio Deejay nei programmi di punta affini al Brand per ascoltatori, approccio smart, friendly e inclusivo: "Pinocchio" e "Chiara, Frank e Ciccio". Proseguono le collaborazioni avviate nelle scorse stagioni e che coinvolgono molteplici realtà vicine ai valori di Eden Viaggi; tra questi, l'accordo con Freeda, il progetto digitale che aggrega e diffonde notizie e approfondimenti ai più giovani su inclusività, diversità e femminismo. Dopo il successo dell'anno scorso del podcast "In viaggio con Eden", quest'anno è stato rinnovato l'investimento con un progetto realizzato insieme a Vois e con la voce di Giampiero Kesten, uno dei podcaster più famosi in Italia. La nuova serie si intitolerà "Il mondo suona così". E ancora, la collaborazione con Blaster Foundry, la startup di gaming online che si occupa di creare giochi interattivi per instaurare un rapporto informale e spiritoso con gli utenti e la riconferma della sponsorizzazione con "Matrimonio a prima vista", il programma su Discovery Plus in cui Eden Viaggi regala la luna di miele ai novelli sposi. – foto f01/Italpress – (ITALPRESS). sat/com 04-Mag-23 13:14