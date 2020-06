Turismo, assessore Messina: “Ecco come il governo Conte penalizza la Sicilia”

“Se dovessero passare gli articoli 198 e 203 del Decreto Rilancio, la Sicilia, come altre regioni italiane, rischia di avere un danno incalcolabile all’economia legata al turismo. Quegli articoli infatti danneggiano le compagnie aeree ‘low cost’ che da anni portano avanti, anche se con difficoltà, una politica che punta sulle tratte aeree da e verso la Sicilia”. Lo afferma l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina in un videomessaggio pubblicato nella sua pagina Facebook.

“Abbiamo come siciliani già subito un primo danno con la cancellazione di due tratte fondamentali da parte di Alitalia, il Trapani-Roma e il Trapani-Milano – aggiunge Manlio Messina – e questo è solo l’inizio di un continuo danno che si perpetuerà ancora sulla Sicilia. E’ inaccettabile che il governo nazionale voglia e possa equiparare le altre compagnie aeree alle stesse condizioni di Alitalia, è una vergogna che non possiamo accettare”.

“Stiamo parlando – attacca l’assessore Messina – di una compagnia aerea fallita, che ha ricevuto 3 miliardi dai soldi dei contribuenti e che cancella voli fondamentali per i cittadini siciliani e per lo sviluppo economico-turistico e territoriale della Sicilia. E’ una vergogna che non accettiamo. Non solo Alitalia riceve soldi dallo Stato, quindi dai cittadini, per pagare una compagnia che sta in piedi ma che dovrebbe essere fallita, ma chiediamo anche alle altre compagnie di adeguarsi a una compagnia fallita”.

“Quegli articoli 198 e 203 del Decreto Rilancio – sottolinea l’assessore regionale Manlio Messina – devono essere cancellati se no si rischia la fine dei voli low cost da e per la Sicilia. E’ già assurdo che un biglietto aereo Alitalia da e per la Sicilia costi anche 900 euro, una vergogna 7 volte più del costo normale. Al governo Conte, che non vuole il Ponte sullo Stretto, e costringe i siciliani a usare l’aereo – dice Messina – chiediamo di ravvedersi in tempi brevi perché faremo le barricate con i nostri parlamentari, sto inviando una nota molto forte al premier e al suo governo. E’ inaccettabile e vergognoso che, ancora una volta, venga penalizzata la Sicilia con questi provvedimenti. Le compagnie low cost a queste condizioni rischiano di fallire e hanno già annunciato tagli qualora dovessero passare gli articoli. Faccio appello a tutti alla mobilitazione”, conclude Manlio Messina.