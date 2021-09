Turismo: dal 25 al 27 settembre Travelexpo torna a Città del Mare a Terrasini

A dispetto della pandemia, e grazie anche alla diffusione dei vaccini e del Green Pass, il turismo siciliano ha affrontato la seconda estate al tempo del covid e, nonostante le tante disfunzioni e contraddizioni ha dato, grazie al turismo domestico, grandi segnali di ottimismo evidenziando l’attrattività ritrovata.

Adesso gli operatori guardano già al recupero dei flussi turistici provenienti dai mercati internazionali, vera linfa vitale per l’intero settore confidando nell’apertura di ulteriori frontiere e dei cosiddetti corridoi turistici, e sembrano piuttosto ottimisti. La Sicilia, tra l’altro, potrà giocare anche la carta del See Sicily per attrarre e diversificare il numero di visitatori, principalmente nei periodi di bassa stagione.

Con questi presupposti, il mondo del turismo punta a rilanciare “la più lunga stagione turistica del secolo” e lo fa incontrandosi di presenza a Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi, la cui XXIII edizione si svolgerà da sabato 25 a lunedì 27 settembre 2021 al CDSHotel Città del Mare di Terrasini, nell’area metropolitana di Palermo. Anche quest’anno la manifestazione è patrocinata dall’Enit, dall’Unioncamere Sicilia e dalle organizzazioni regionali di Confindustria, Confesercenti e Confcommercio, oltre che dai partner tradizionali quali Fijet Italia, Artu e Skal International Palermo.

“La ritrovata attrattività della Sicilia, nonostante il persistere di tante criticità, ci fa ritenere – spiega Toti Piscopo, patron di Travelexpo – che siano maturate tutte le condizioni per ispirare e avviare con metodo la fase evolutiva del turismo con una riqualificazione dell’offerta turistica siciliana e con strategie di marketing più performanti con cui sviluppare quella che abbiamo auspicato possa essere ‘la più lunga stagione turistica del secolo’. Condizione essenziale è la rimodulazione del modello organizzativo, sulla base di una visione strategica di sviluppo che ponga il turismo al centro dell’attenzione dell’azione di governo, in cui le imprese private, con la loro professionalità e il proprio know-how possano essere protagoniste e non più comparse. Le stesse imprese – conclude Piscopo – che chiedono alla classe politica e a tutti i livelli di Governo ‘il coraggio di agire per vivere e non sopravvivere’, come da documento elaborato insieme allo SKAL Palermo che aprirà lunedì 27 settembre le celebrazioni della Giornata mondiale del Turismo”.

Travelexpo si apre sabato 25 settembre, alle 11, con la cerimonia d’inaugurazione a cui porterà il proprio saluto Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, e a cui hanno assicurato la propria presenza Alessandro Albanese, presidente Confindustria Sicilia; Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Sicilia, e Vittorio Messina, presidente Confesercenti Sicilia. Sono stati invitati a partecipare anche Manlio Messina, assessore al Turismo della Regione Siciliana; Toni Scilla, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana.

Contestualmente prenderà il via il workshop B2B con gli operatori turistici, non solo siciliani, che hanno deciso di scommettere sulla manifestazione borsistica dedicata agli agenti di viaggio. Primo fra tutti “Welcome to Italy”, il progetto di Portale Sardegna, in partnership con Welcome Travel Group S.p.A., che punta su una rete di Local Expert e propone oltre 500 possibili soluzioni di viaggio personalizzabili, e che è ormai diventato punto di riferimento dell’incoming in Italia, grazie all’innovativo modello di business.

Protagonisti della tre giorni saranno anche le compagnie Costa Crociere e Msc Crociere: avranno entrambi uno stand per incontrare le agenzie e fornire gli ultimi aggiornamenti sulle offerte e le strategie messe in atto per rilanciare tutto il settore crocieristico. Del resto, negli ultimi tempi le due compagnie hanno puntato molto sulla Sicilia e, non a caso, a fine luglio hanno dato vita alla newco West Sicily Gate che gestirà i terminal crocieristici dei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle.

Tra le new entry si segnala la presenza di Tourmeon, che propone la destinazione Dubai, MediaInx, HelloFly e MaltaFly, di Visit Brussels oltre alla riconferma di Gran Canaria. Tornano operatori quali Hakuna Travel, Ixpira, Top Viaggi, Isola Azzurra Viaggi Tour Operator e AvTour, i gruppi alberghieri MMHotels e CdsHotels, e confermano anche la loro partecipazione Ixpira, l’Aeroporto di Palermo e quello di Trapani, così come Caronte & Tourist e Siap. Ancora, si segnala la presenza della compagnia Air Arabia. Inoltre, consueto spazio sarà destinato al Turismo Azzurro, il brand del Dipartimento Pesca dell’Assessorato all’Agricoltura, che quest’anno assegnerà il riconoscimento di “Città del Turismo Azzurro” al Comune di Sciacca.

Infine, spicca la partecipazione di Unioncamere Sicilia, con il marchio Ospitalità Italiana, CoopCulture, Federterziario, I.E.M.ES.T. e Associazione Animosa Civitas Corleone. Presente anche l’Assessorato regionale al Turismo con un grande stand dedicato al See Sicily e alle attività e rassegne messe in cantiere, ma che sarà anche centro di ascolto per gli operatori oltre che occasione d’incontro e di confronto.

Accanto agli incontri B2B, particolarmente fitto è il calendario di eventi formativi e seminari dedicato agli addetti ai lavori, con incontri dedicati agli operatori del ricettivo, dell’intermediazione e delle guide turistiche. Tutti gli appuntamenti previsti saranno disponibili anche in modalità virtuale, sulla pagina Facebook di Travelnostop.com, come sempre media partner di Travelexpo.

La giornata conclusiva sarà interamente dedicata alle celebrazioni della 42/a Giornata mondiale del Turismo indetta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite che, come ogni anno, si celebra il 27 settembre e che quest’anno ha per tema “Il turismo per la crescita inclusiva”. L’approccio inclusivo richiama, come nel magistero di papa Francesco, a un’economia rispettosa ed equa, al benessere sociale ed economico di tutta l’umanità, all’opportunità per ciascuno di uno sviluppo integrale.

Un tema che verrà ripreso anche nell’augurio “Il turismo è vita, vaccinati e viaggia” che verrà diffuso tramite la speciale cartolina realizzata dallo Skal Palermo. La cartolina illustrata sarà offerta a tutti i partecipanti di Travelexpo al termine della cerimonia dell’annullo postale. Sarà infatti presente anche quest’anno al CDSHotel Città del Mare un desk delle Poste Italiane con gli ufficiali postali che apporranno lo specifico annullo su un francobollo dedicato ai Quattro Canti di Palermo.