Turismo: Giro del Mondo in 800 minuti, maratona Facebook di Travelnostop

Il mondo è chiuso ai turisti ormai da un anno. Salire su un aereo e volare oltreconfine resta ancora un sogno per milioni di viaggiatori. Ma sabato 20 marzo, con mezza Italia in zona rossa e l’altra in zona arancione, c’è comunque un modo per viaggiare e scoprire il mondo. Anche restando fermi nel proprio comune di residenza.

Basta un pc o un cellullare collegato alla rete per seguire la maratona digitale “IL GIRO DEL MONDO in 800 minuti” che sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Travelnostop.com. Durante le 13 ore di diretta online, saranno oltre 20 Enti del turismo esteri presenti in Italia a descriverci alcune destinazioni turistiche con immagini, video e filmati che ci catapulteranno dall’Asia ai Caraibi, passando per il Mediterraneo, con tappe in Oceano Indiano, Medio Oriente e qualche puntatina in Sudamerica.

Al decollo, naturalmente virtuale, di questo giro del mondo, prenderanno parte gli stessi direttori degli Enti insieme al presidente dell’Enit Giorgio Palmucci. Si rivolgeranno direttamente ai viaggiatori e agli operatori turistici per dare indicazioni e informazioni utili a favorire e pianificare la ripartenza.

Nel pomeriggio è previsto anche uno spazio dedicato alle società aeroportuali con la presenza di alcuni aeroporti nazionali e compagnie aeree mentre alle 19 prenderà il via la “Movida Virtuale” che vedrà protagonisti blogger, viaggiatori ed esploratori, ma anche opinion leader, agenti di viaggio, consulenti e tour operator. Tra gli ospiti, solo per citarne alcuni, Leoluca Orlando, che oltre a essere sindaco di Palermo è un incallito viaggiatore; e ancora Andrea Petroni, travel blogger e fondatore di Vologratis.org; Mirco Paganelli, video blogger di Un reporter in valigia; Liu Pai, blogger di Studio Tiramisù, specializzato sulla Cina: e Rudy Vianello blogger e videomaker di Sono in viaggio. Sarà presente anche Patrizio Roversi di Turisti per Caso che, in questi giorni, celebra il ventennale di Velisti per Caso.

“Abbiamo deciso di lanciare questo evento in concomitanza con l’equinozio di primavera – spiega Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com – che in questo 2021 avrà inizio il 20 marzo alle ore 9.37: un fenomeno della Natura in cui la durata del giorno sarà uguale a quella della notte, che durante questa pandemia assume un alto valore simbolico di speranza, rinascita, vitalità e volontà di ripartire e che travelnostop.com vuole festeggiare con questa inedita azione di comunicazione rivolta al trade e al consumer”.

L’evento sarà trasmesso in diretta video sulla pagina Facebook di Travelnostop.com dalle 9.37 e per gli 800 minuti successivi.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma dettagliato della giornata.

www.facebook.com/travelnostop