Turismo, il presidente Musumeci, unità sanitarie dedicate e app Sicilia sicura

In Sicilia attiveremo un protocollo di sicurezza nell’interesse del turista che deve sentirsi rassicurato e della gente che risiede nell’Isola”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a Centocittà, su Rai Radiouno. “Il turista – ha aggiunto Musumeci – sa che puo rivolgersi alle Unità sanitarie turistiche e che può scaricare un’applicazione, Sicilia sicura”. La registrazione online “va comunque fatta, mentre l’app è facoltativa. Così come il test è a richiesta del turista”.

La Sicilia vuole essere, sottolinea il governatore Musumeci, “una regione a turismo sicuro. Riceviamo tantissime richieste e la novità è questo sistema sanitario per il turista”. In caso di positività, la quarantena si farà in strutture dedicate e allestite presso le ex Ipab”.