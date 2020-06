Turismo, Musumeci: “Siamo fiduciosi, ma abbiamo perso già 3 mesi”

“Se dovessi parlare col cuore direi che la Sicilia può accogliere milioni di turisti, ma se dovessi parlare con la ragione sappiamo già che non ci potrà essere il pienone perché abbiamo già perso 2-3 mesi. Però siamo fiduciosi”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo ad Agorà su Rai3.

“I sindaci delle isole minori mi dicono che stanno ricevendo tante telefonate e lo stesso vale per l’isola maggiore – ha aggiunto -. La nostra cucina, il nostro patrimonio artistico-culturale e la tradizionale accoglienza dei siciliani ci fa ben sperare. Abbiamo bisogno di riprendere un po’ di ossigeno, il nostro tessuto imprenditoriale come tutti sanno era già fragile prima del Covid. Siamo fiduciosi e siamo anche pronti sulla qualità dei servizi perché non tutto cade dal cielo e ogni cosa va conquistata. E in una grande competizione, la qualità fa la differenza”.

“Non consentiremo mai speculazioni sui prezzi. I prezzi fino ad ora si sono mantenuti quelli di sempre, prezzi stagionali. Sarebbe assurdo pensare di recuperare in tre mesi quello che abbiamo perso nei mesi precedenti”, ha affermato Nello Musumeci. “Noi siamo come le formichine in mezzo a tante cicale – ha aggiunto – sappiamo mettere insieme quello che riusciamo a racimolare, lo conserviamo per passare la stagione invernale ma pronti ad aprire il prossimo anno e a giocarci la partita per essere protagonisti nel Mediterraneo”.

“L’App Immuni non è alternativa all’App Sicilia SiCura con la quale noi invitiamo il turista a poter scaricare l’applicazione che gli consente di essere accompagnato da un sistema sanitario assolutamente discreto e invisibile per tutto il tempo della sua presenza sull’isola”, ha sottolineato Musumeci ad Agorà su Rai3. “L’App fa sì che in caso di allarme e di sintomo, il turista può benissimo chiamare il sistema sanitario e nel caso di positività verrà ospitato in strutture diverse dall’albergo in cui si trova e diverse dagli ospedali – ha aggiunto – E’ un modo per dire al turista che noi non lo costringiamo ma se vuole sentirsi rassicurato noi lo accompagneremo nel godersi la vacanza”.