Turismo, operativa la convenzione Unicredit-Federalberghi

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e Federalberghi Sicilia hanno firmato oggi una lettera d’intenti impegnandosi congiuntamente a collaborare a supporto della massima diffusione delle opportunità per le imprese del settore Alberghiero Turistico associate a Federalberghi Sicilia, previste dalla convenzione nazionale siglata nelle scorse settimane.

A firmare la lettera d’intenti sono stati Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, e Nico Torrisi, Presidente di Federalberghi Sicilia. In dettaglio, si legge in una nota, il sostegno di UniCredit risponde alle specifiche esigenze delle imprese alberghiere con un particolare focus su finanziamenti per innovazione tecnologica, riqualificazione alberghiera e supporto al circolante anche tramite forme di ammortamento flessibili, che tengono conto della stagionalità degli incassi; condizioni ad hoc per i pagamenti con carte di credito e di debito; un’ampia offerta di soluzioni finanziarie destinate a supportare investimenti con finalità “green” per stimolare e valorizzare il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità; una consulenza specialistica e il supporto nell’accesso alle misure agevolative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Il turismo è un settore strategico per l’economia della Sicilia – commenta Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – e da sempre siamo impegnati a sostenere le imprese che operano nel comparto, attraverso un supporto dedicato in termini di prodotti e servizi e facendo leva su una presenza capillare sul territorio. La convenzione sottoscritta con Federalberghi rafforzerà la collaborazione reciproca e permetterà alle imprese del settore turistico di cogliere tutte le opportunità di crescita”.

“La convenzione – sottolinea il Presidente di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi – si inserisce nell’ambito di una consolidata collaborazione tra l’associazione che rappresenta gli interessi delle aziende alberghiere e UniCredit e va nella direzione di fornire un ulteriore supporto alle imprese ricettive che necessitano per crescere di avere un accesso al credito rapido e condizioni agevolate. Accanto alla tematica finanziaria la convenzione va anche nella direzione di consentire alle imprese alberghiere di orientarsi al meglio riguardo quelle misure di interesse per il settore previste dal PNRR”.

– Foto Ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).