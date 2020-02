Turismo: Polizza assicurativa gratuita di Aeroviaggi su paura da Coronavirus

Per tutelare i propri clienti dal rischio di annullamento viaggio a causa dei timori legati al Coronavirus, Aeroviaggi – primo gruppo alberghiero integrato per posti letto in Sicilia e Sardegna, tra le prime dieci catene alberghiere in Italia – introduce una polizza di annullamento viaggio gratuita fino alla data di partenza, valida per prenotazioni in tutte le strutture del Gruppo pervenute entro il 31 marzo 2020, con partenza fino al 31 maggio 2020.

“Con quest’azione intendiamo offrire un servizio su misura, accessibile a tutti e che consenta di prenotare e viaggiare al riparo da ogni imprevisto – afferma Tiziana Mangia, direttore operativo Italia di Aeroviaggi -. L’iniziativa testimonia l’approccio del Gruppo attento a soddisfare a 360 gradi le esigenze dei nostri clienti tenendo in considerazione anche il contesto di attualità; siamo infatti il primo operatore in Italia ad intraprendere quest’iniziativa in contrasto ai timori del Coronavirus che coinvolge il nostro Paese”.

“Intendiamo rassicurare, con questa iniziativa, i nostri clienti da tutta Italia che potranno continuare a programmare, serenamente e in tutta sicurezza, le loro vacanze nei nostri Club e Villaggi Aeroviaggi in Sicilia e Sardegna”, prosegue Marco Mangia, direttore della divisione turismo di Aeroviaggi -. Siamo molto soddisfatti delle presenze nelle nostre strutture; i primi dati per il 2020 registrano un aumento delle prenotazioni di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.