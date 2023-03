Turismo, Segretario di Stato San Marino visita azienda Bacco di Bronte

SAN MARINO (ITALPRESS) – A margine della sua trasferta in Sicilia il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha visitato Bacco, azienda che ha sede a Bronte, ai piedi dell’Etna e che è oggi tra le più affermate aziende al mondo per la produzione di prodotti a base di pistacchio. Bacco è sponsor e partner, nel Mondiale MotoGP del Team MotoGP LCR-Honda di Lucio Cecchinello che da anni ha sede nella Repubblica di San Marino. Insieme ai vertici dell’azienda il Segretario di Stato ha discusso di turismo enogastronomico e legato alle specialità locali. Il Segretario di Stato ha avuto modo di apprezzare l’area produttiva dell’azienda impegnata in questo periodo nella produzione dei prodotti per l’imminente Pasqua.(ITALPRESS).

Photo credits: Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino