Ucraina, Crosetto “Cercare ostinatamente soluzione pacifica”

ROMA (ITALPRESS) – "Ostinatamente dobbiamo cercare una soluzione pacifica di questa guerra e di questo conflitto quindi, se da una parte aiutiamo la nazione aggredita ingiustamente a difendersi, dall'altra parte contemporaneamente non dobbiamo cessare il tentativo di arrivare un tavolo di pace". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a "Cinque minuti" in onda questa sera su Raiuno. "Prima o poi la guerra deve finire", sottolinea. "In questo momento l'Ucraina sta cercando di difendersi, non di liberare i territori occupati: il tema sarebbe far cessare gli attacchi, poi si può iniziare a parlare". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). xi2/tvi/red 05-Apr-23 20:46