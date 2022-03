Ucraina, Di Maio: “C’è spazio solo per la diplomazia”

ROMA (ITALPRESS) – "C'è solo spazio per la diplomazia, non possiamo immaginare una soluzione diversa, ma la diplomazia ha bisogno di tempo. Si parla erroneamente di un ritorno alla guerra fredda, ma non c'è un Est contro Ovest. Io personalmente ho firmato, in rappresentanza dell'Italia, per accertare se ci sono crimini contro l'umanità e ho votato per una commissione d'inchiesta, non sono atti risolutivi, ma sono importanti. Putin credeva di avere una parte del mondo con sé invece è isolato". Così Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, a "Che Tempo che Fa" su Rai3. (ITALPRESS). spf/mgg/red 06-Mar-22 21:46