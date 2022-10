Ucraina, Fontana “Follia di Putin, conflitto senza presupposti validi”

ROMA (ITALPRESS) – "La guerra all'Ucraina è una follia da parte di Putin, un conflitto senza presupposti validi alla base". Così Lorenzo Fontana, presidente della Camera, a Porta a Porta su Rai1. "Sabato ho avuto la fortuna di ricevere la telefonata del Papa, che ho ringraziato per tutto l'impegno che ci mette quotidianamente in quanto punto di riferimento per i cattolici. La guerra è una follia, ha fatto un danno enorme all'Ucraina ma anche alla Russia. Magari Putin aveva delle informazioni diverse, perché dal punto di vista geopolitico questo conflitto non ha senso. Inoltre, ha precluso alla Russia tanti legami con l'Europa, oltre che con gli Stati Uniti. Un'aggressione – ha aggiunto – che non ha presupposti validi, perché le poche questioni alla base si sarebbero potute risolvere tranquillamente con la diplomazia. Per quanto riguarda le contro sanzioni da parte della Russia, dobbiamo ricordarci che abbiamo di fronte un Paese molto più abituato a risollevarsi durante le crisi. L'Italia è più uno Stato legato agli aspetti economici, quindi potrebbe cedere molto prima della Russia nella battaglia delle sanzioni che, se non si fa attenzione, potrebbero tranquillamente diventare un boomerang". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xi6/ads/red 18-Ott-22 20:10