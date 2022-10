Ucraina, Gentiloni “Non sacrifichiamo la libertà per l’economia”

STRASBURGO (ITALPRESS) – "Coordinamento, solidarietà e competitività sono le 'tre parole chiave' con cui va affrontata la crisi energetica". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. "Bisogna rifiutate la narrativa – aggiunge- che sostenere l'Ucraina significhi non essere capaci di aiutare i nostri cittadini. Non sacrificheremo la liberta' per l'economia, Putin non ci dividerà". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 18-Ott-22 13:51