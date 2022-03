Ucraina, Lamorgese: “Numeri profughi elevatissimi, Ue sia solidale”

BRUXELLES (ITALPRESS) – "I numeri dei profughi dall'Ucraina sono elevatissimi, ma occorre una linea decisa per il periodo successivo ai 90 giorni di visto, serve un iter chiaro e preciso per coloro che arriveranno dall'Ucraina nei paesi europei". Così la ministra degli interno Luciana Lamorgese prima della riunione del Consiglio Ue Giustizia e Affari interni in corso a Bruxelles. "Speriamo che la direttiva europea per applicare la protezione temporanea venga approvata dagli Stati per dimostrare la solidarietà dell'Europa", ha continuato Lamorgese assicurando l'assenza di riserve da parte dell'Italia sulle misure da applicare ai rifugiati in fuga dall'Ucraina. "L'Italia ha sempre sostenuto l'esigenza di un'Europa solidale e questa è l'occasione per dimostrarlo", ha concluso il capo del Viminale. (ITALPRESS). alp/mgg/red 03-Mar-22 14:11