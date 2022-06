Ucraina, Letta “Italia sta giocando ruolo importante”

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia sta giocando un ruolo importante all'interno dell'Ue. Abbiamo visto la foto di qualche giorno fa con l'Europa va a Kiev e ci sono tre protagonisti: il presidente francese, il cancelliere tedesco e il primo ministro italiano". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio. "Sappiamo tutti bene che la storia del nostro Paese e della sua politica estera è sempre in bilico, tra giocare i primi posti della serie B o giocare nella serie A. Quella storia è legata al ruolo del G7, al fatto che siamo il terzo paese europeo del G7, che siamo nel G20, e non sempre il nostro ruolo è riuscito a raggiungere i risultati che in questo caso stiamo raggiungendo. Per noi questo è l'interesse nazionale", ha aggiunto. Letta ha ribadito la necessità di continuare a sostenere l'Ucraina. "Non possiamo farci guidare dalla nostra stanchezza, non possiamo farci guidare dalla stanchezza della nostra opinione pubblica o dei nostri talk show – ha detto – Gli ucraini non sono stanchi, stanno morendo e noi continueremo a sostenerli e, insieme a loro, a sostenere la democrazia e la libertà che sono i valori al cuore della nostra civiltà". (ITALPRESS). xb1/fil/red 22-Giu-22 13:36