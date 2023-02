Ucraina, Tajani “Difendere Kiev per arrivare a un accordo di pace”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo confermato il nostro pieno sostegno per garantire l'indipendenza verso questo Paese candidato a far parte dell'Ue. Il presidente del Consiglio sarà preso a Kiev per incontrare Zelensky, noi siamo impegnati per far tutto ciò che è possibile affinché non ci sia una sconfitta dell'Ucraina, ma ci possa essere una difesa dell'indipendenza di questo Paese per poi arrivare a un accordo di pace. Questo è il nostro obiettivo: difendere l'Ucraina e far sì che ci possa essere un accordo di pace. Ci sono ottime relazioni, è un Paese amico e vogliamo essere protagonisti nella fase di ricostruzione. Le relazioni tra Italia e Ucraina sono ottime". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, dopo il Consiglio europeo per gli Affari Esteri, a Bruxelles. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb1/sat/red 20-Feb-23 16:01