Ucraina, un volontario italiano morto sul campo di battaglia. Era originario di Palermo

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – E’ morto in battaglia in Ucraina un volontario italiano impegnato al fronte con le forze di Kiev. Lo riferisce l’associazione Memorial sul proprio sito Facebook. “Aiutaci ad onorarlo affinché non venga dimenticato. Il nostro amato fratello italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come volontario, è morto sul campo di battaglia”, si legge nel post.

Antonio Omar Dridi, originario di Palermo, è il quinto connazionale morto al fronte combattendo come volontario per le forze ucraine.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).