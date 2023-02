Ucraina, Zelensky “Il 2023 sarà l’anno della vittoria”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – "Il 2023 sarà l'anno della vittoria". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, volato oggi a sorpresa a Kiev. "Il presidente Biden e tutti i nostri partner continuano a fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a vincere", ha aggiunto. "Siamo rimasti in contatto costante durante quest'anno e questa visita è estremamente importante, in questo periodo in cui stiamo combattendo per la nostra libertà, per la libertà del mondo", ha detto Zelensky. "Siamo grati agli Stati Uniti per il loro sostegno, per il livello di cooperazione nella settimana dell'anniversario della nostra lotta contro l'aggressione russa. I risultati della mia visita a Washington a dicembre e di quella di oggi si rifletteranno sul campo di battaglia", ha proseguito il presidente ucraino che poi ha ringraziato l'inquilino della Casa Bianca per la "decisione di consegnarci i carri armati Abrams a rinforzo delle nostre capacità di difesa". Zelensky ha poi chiesto il sostegno per la "creazione di un tribunale speciale contro i crimini di guerra" e per "la nostra formula di pace. Gli Stati Uniti e altri 60 Paesi presentaranno all'Onu il sostegno a questa formula di pace per portare avanti i negoziati per proteggere la democrazia in Ucraina e nel mondo". Quindi ha concluso ricordando come "un anno fa ci si aspettava la caduta di Kiev e la fine dell'Ucraina, ma siamo ancora qui e la democrazia è ancora qui". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). tvi/sat/red 20-Feb-23 15:56