NEW YORK (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato nominato "persona dell'anno" per il 2022 dal magazine statunitense Time, in "riconoscimento della sua leadership durante la guerra del suo paese contro la Russia". Time ha anche rimarcato "lo spirito dell'Ucraina". Zelensky era stato insignito qualche giorno fa dello stesso riconoscimento dal "Financial Times". -foto agenziafotogramma.it- 07-Dic-22