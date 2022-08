Udinese, Cagliari, Sampdoria e Cittadella avanzano in Coppa Italia

ROMA (ITALPRESS) – Udinese, Cagliari, Sampdoria e Cittadella staccano il pass per i sedicesimi di Coppa Italia. La formazione friulana allenata dal nuovo tecnico Sottil batte la FeralpiSalò 2-1 e ora aspetta la vincente tra Monza e Frosinone. Senza Udogie, accostato al Tottenham, la squadra bianconera è già in vantaggio dopo 12'. Merito di Success che si incunea in area e subisce il fallo da rigore di Pilati. Dagli undici metri si presenta Deulofeu che non sbaglia. Al 64' c'è il 2-0: sugli sviluppi di una rapida ripartenza Success batte Pizzignacco. Tre minuti dopo la FeralpiSalò colpisce: Siligardi col mancino fulmina Silvestri, autore di una parata decisiva nel finale su Cernigoi. Il Cagliari batte 3-2 il Perugia grazie alle reti di Giorgio Altare, Gianluca Lapadula e Nicolas Viola. Grande avvio di partita da parte dei rossoblù che al 2' trovano la rete del vantaggio con un colpo di testa di Altare. Al 32' gli umbri agguantano il pareggio con il gol dell'ex Melchiorri. Nella ripresa il Perugia completa la rimonta con Di Serio, ma a 10 minuti dal termine Lapadula fa 2-2 su rigore e all'89' Viola su punizione regala il successo ai sardi, che al prossimo turno affronteranno la vincente tra Bologna e Cosenza. In serata la Sampdoria soffre ma batte la Reggina 1-0 e accede ai sedicesimi, dove troverà una tra Venezia e Ascoli. La squadra di Giampaolo passa in vantaggio al 66' su rigore: il neo entrato De Luca subisce fallo in area da Pierozzi, Sabiri dagli undici metri non sbaglia. All'80' l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi annulla un gol a Crisetig per un fuorigioco segnalato dal Var. Poco dopo fallo di Augello su Pierozzi in area, ma Audero ipnotizza Cicerelli dal dischetto. L'unica vittoria in trasferta della giornata arriva allo stadio Via del Mare di Lecce, dove il Cittadella passa 3-2 in rimonta. Pugliesi avanti al 61' con Strefezza ma raggiunti al 73' da Asencio e costretti ai supplementari. Tounkara si scatena e con una doppietta al 93' e al 100' regala la qualificazione ai veneti. Inutile la rete del 3-2 segnata da Colombo. Ora il Cittadella aspetta la vincente di Torino-Palermo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 05-Ago-22 23:58