Ue, Borrell “Lavoriamo per lo stop alle importazioni di petrolio russo”

FIRENZE (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando per arrivare a un accordo tra tutti i Paesi europei per fermare l'importazione di petrolio dalla Russia. Si farà. E se non si fa presto, cioè entro questo fine settimana, dovrò far riunire il Consiglio dei ministri degli Esteri per avere un accordo politico". Lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, intervenendo a un'iniziativa legata al Festival dell'Europa. "Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue, sta lavorando. Stiamo cercando una soluzione che possa essere accettate da tutti, perché non tutti sono nella stessa situazione. Dobbiamo comprendere la situazione dell'Ungheria, della Repubblica Ceca di altri, ma dobbiamo arrivare a una soluzione veloce", ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb8/ads/sat/red 06-Mag-22 13:30